FC Au schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 28. August 2022 00:46

FC Raiffeisen Au kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Raiffeisen Au heißen konnte.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Mario Feurstein brachte FC Au in der 16. Minute in Front. In der 26. Minute erhöhte Bernd Muxel auf 2:0 für die Heimmannschaft. Den Vorsprung von FC Raiffeisen Au ließ Niko Muxel in der 33. Minute anwachsen. Feurstein schraubte das Ergebnis in der 35. Minute mit dem 4:0 für FC Au in die Höhe. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Sandro Mathis mit dem 1:4 für SCM Vandans zur Stelle (40.). Nach dem souveränen Auftreten von FC Raiffeisen Au überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Bernd Muxel (51.), Mario Hager (62.) und Jonas Kohler (80.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von FC Au aufkommen. Hager stellte schließlich in der 84. Minute den 8:1-Sieg für FC Raiffeisen Au sicher. Schlussendlich setzte sich FC Au mit acht Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Raiffeisen Au im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von FC Au ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur vier Gegentore zugelassen hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Raiffeisen Au.

Mit 21 Gegentreffern ist Vandans die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Angriff von SC Montafon Vandans herrscht Flaute. Erst fünfmal brachte SCM Vandans den Ball im gegnerischen Tor unter. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Vandans wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SC Montafon Vandans taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am Mittwoch empfängt FC Au EMMA & EUGEN DSV Juniors. SCM Vandans hat nächste Woche SC Röfix Röthis 1b zu Gast.

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – SC Montafon Vandans, 8:1 (4:1)

84 Mario Hager 8:1

80 Jonas Kohler 7:1

62 Mario Hager 6:1

51 Bernd Muxel 5:1

40 Sandro Mathis 4:1

35 Mario Feurstein 4:0

33 Niko Muxel 3:0

26 Bernd Muxel 2:0

16 Mario Feurstein 1:0