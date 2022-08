Schwarzach/Wolfurt 1b verliert hoch bei FC Lauterach 1b

Details Sonntag, 28. August 2022 09:02

FC Lauterach 1b erteilte SPG Schwarzach/Wolfurt 1b eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Lauterach 1b. Lauterach 1b ließ damit keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schwarzach/Wolfurt 1b einen klaren Erfolg.

Der FC Lauterach 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Aaron Korunka traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Mehmet Eren Bajraktar schoss für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b in der 34. Minute das erste Tor. Constantin Dornbach trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein. Benjamin Gabsi versenkte die Kugel zum 3:1 für Lauterach 1b (37.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Dornbach, als er das 4:1 für Intemann FC Lauterach 1b besorgte (53.). Gabsi legte in der 55. Minute zum 5:1 für FC Lauterach 1b nach. Letztlich feierte Lauterach 1b gegen Schwarzach/Wolfurt 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Offensiv konnte Intemann FC Lauterach 1b in der 2. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die elf geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Lauterach 1b bei.

Die Hintermannschaft von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 15 Gegentore kassierten die Gäste im Laufe der bisherigen Saison. Mit nun schon drei Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Schwarzach/Wolfurt 1b alles andere als positiv. Nur einmal ging SPG Schwarzach/Wolfurt 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Lauterach 1b setzte sich mit diesem Sieg von Schwarzach/Wolfurt 1b ab und belegt nun mit acht Punkten den vierten Rang, während SPG Schwarzach/Wolfurt 1b weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Intemann FC Lauterach 1b bei EMMA & EUGEN DSV Juniors an, während Schwarzach/Wolfurt 1b einen Tag zuvor Klimatechnik Sparber FC Krumbach empfängt.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 6:1 (3:1)

84 Emre Ali Oezberk 6:1

55 Benjamin Gabsi 5:1

53 Constantin Dornbach 4:1

37 Benjamin Gabsi 3:1

36 Constantin Dornbach 2:1

34 Mehmet Eren Bajraktar 1:1

3 Aaron Korunka 1:0