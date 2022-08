SW Bregenz Juniors verliert hoch bei FC Krumbach

Details Sonntag, 28. August 2022 09:03

Klimatechnik Sparber FC Krumbach fertigte SW Bregenz Juniors am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Krumbach wusste zu überraschen.

In der zehnten Minute ging der Gastgeber in Führung. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Klimatechnik Sparber FC Krumbach seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Mit der Führung für FC Krumbach ging es in die Halbzeitpause. In der 62. Spielminute setzte sich FC Krumbach erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 von Klimatechnik Sparber FC Krumbach sorgte Martin Faisst, der in Minute 78 zur Stelle war. FC Krumbach gelang in der 79. Spielminute der fünften Tagestreffer. Schlussendlich verbuchte Klimatechnik Sparber FC Krumbach gegen SW Bregenz Juniors einen überzeugenden Heimerfolg.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von FC Krumbach ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste.

Bei SW Bregenz Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog Klimatechnik Sparber FC Krumbach an SW Bregenz Juniors vorbei auf Platz drei. SW Bregenz Juniors fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

FC Krumbach tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, bei SPG Schwarzach/Wolfurt 1b an. Einen Tag später empfängt SW Bregenz Juniors FC Klostertal.

2. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – SW Bregenz Juniors, 5:0 (2:0)

79 Kuersat Kocabay 5:0

78 Martin Faisst 4:0

62 Kuersat Kocabay 3:0

45 Micha Poell 2:0

10 Kuersat Kocabay 1:0