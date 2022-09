Alberschw. 1b gewinnt Spitzenspiel gegen Satteins

Details Montag, 05. September 2022 00:43

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Sohm Alberschwende 1b. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 3:1 gegen SV Satteins durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich Alberschw. 1b die Nase vorn.

Für den Führungstreffer von Satteins zeichnete Michael Kara verantwortlich (4.). In der 21. Minute brachte Manuel Willam den Ball im Netz des Gasts unter. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Nicolas Rhomberg machte in der 60. Minute das 2:1 von A'schw. 1b perfekt. SV Satteins geriet deutlicher in Rückstand, als FC Sohm Alberschwende 1b auf 3:1 erhöhte (73.). Am Ende behielt Alberschw. 1b gegen Satteins die Oberhand.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte A'schw. 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Sohm Alberschwende 1b bei.

Bei SV Satteins präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Nach sechs gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto von Satteins und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Satteins. Die Situation bei Satteins bleibt angespannt. Gegen Alberschw. 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für A'schw. 1b ist FC Raiffeisen Au (Samstag, 17:00 Uhr). SV Satteins misst sich am selben Tag mit SW Bregenz Juniors (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – SV Satteins, 3:1 (1:1)

73 Philipp Schoenberger 3:1

60 Nicolas Rhomberg 2:1

21 Manuel Willam 1:1

4 Michael Kara 0:1