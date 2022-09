Remis dank „Last-Minute- Jesic “ zwischen Vandans und Röthis II

Details Montag, 05. September 2022 00:46

Am Samstag kam SC Röfix Röthis 1b bei SC Montafon Vandans nicht über ein 2:2 hinaus. SCM Vandans zog sich gegen SC Röthis 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Vandans ging durch Lukas Stemer in der sechsten Minute in Führung. Daniel Zimmermann versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (39.). Mit der Führung für SC Montafon Vandans ging es in die Halbzeitpause. Für das 1:2 von Röthis 1b zeichnete Phillip Gisinger verantwortlich (65.). Nikola Jesic machte SCM Vandans kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Gedanklich hatte Vandans den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte SC Röfix Röthis 1b am Ende noch den Teilerfolg.

SC Montafon Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SCM Vandans findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Vandans ist deutlich zu hoch. 23 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SC Montafon Vandans wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit neun Punkten auf der Habenseite steht SC Röthis 1b derzeit auf dem neunten Rang. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Röthis 1b zu besiegen.

SCM Vandans tritt am Samstag, den 10.09.2022, um 17:00 Uhr, bei SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b an. Einen Tag später (13:45 Uhr) empfängt SC Röfix Röthis 1b FC Fohrenburger Rätia Bludenz.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – SC Röfix Röthis 1b, 2:2 (2:0)

93 Nikola Jesic 2:2

65 Phillip Gisinger 2:1

39 Daniel Zimmermann 2:0

6 Lukas Stemer 1:0