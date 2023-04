Abwärtstrend bei Klostertal - Heimniederlage gegen Rätia Bludenz

Details Sonntag, 09. April 2023 02:40

FC Klostertal und FC Fohrenburger Rätia Bludenz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte es zwischen beiden Kontrahenten eine 1:1-Punkteteilung gegeben.

Florian Haas brachte FC Rätia Bludenz in der 37. Minute nach vorn. Geschockt zeigte sich Klostertal nicht. Nur wenig später war Jonas Fritz mit dem Ausgleich zur Stelle (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Rätia Bludenz stellte mit dem 2:1 in der 59. Minute die Weichen auf Sieg. Sebastian Zobl versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz des Gasts. FC Klostertal musste den Treffer zum 3:2 hinnehmen (81.). Am Ende verbuchte FC Fohrenburger Rätia Bludenz gegen die Heimmannschaft die maximale Punkteausbeute.

Klostertal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen FC Rätia Bludenz – FC Klostertal bleibt weiter unten drin. Sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Klostertal derzeit auf dem Konto. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC Klostertal noch Luft nach oben.

Für Rätia Bludenz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. FC Fohrenburger Rätia Bludenz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, sechs Unentschieden und acht Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für FC Rätia Bludenz, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für Klostertal ist FC Sohm Alberschwende 1b (Samstag, 13:00 Uhr). Rätia Bludenz misst sich am selben Tag mit AEROCOMPACT SV Satteins (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: FC Klostertal – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 2:3 (1:1)

81 Malik Oezkan 2:3

77 Sebastian Zobl 2:2

59 Malik Oezkan 1:2

40 Jonas Fritz 1:1

37 Florian Haas 0:1

