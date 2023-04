Egg/Andelsbuch II gewinnt Spitzenspiel beim FC Au

Details Sonntag, 09. April 2023 02:41

Gegen Egg/Andelsbuch 1b zeigte sich FC Au nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 2:3. Hängende Köpfe bei den Platzherren von FC Raiffeisen Au, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

FC Au ging durch Christoph Hager in der 24. Minute in Führung. Joachim Metzler beförderte das Leder zum 1:1 von SPG Egg/Andelsbuch 1b in die Maschen (35.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Bernd Muxel auf Seiten von FC Raiffeisen Au das 2:1 (40.). Zur Pause war FC Au im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Constantin Gmeiner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Egg/Andelsbuch 1b ein (62.). Niko Muxel von FC Raiffeisen Au sah in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Gefeierter Mann des Spiels war Metzler, der SPG Egg/Andelsbuch 1b mit seinem Treffer in der 89. Minute den Vorsprung brachte. Zum Schluss feierte Egg/Andelsbuch 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Au.

Elf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat FC Raiffeisen Au derzeit auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Au auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SPG Egg/Andelsbuch 1b klettert nach diesem Spiel auf den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

FC Raiffeisen Au stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei SC Montafon Vandans vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Egg/Andelsbuch 1b SC Röfix Röthis 1b.

2. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 2:3 (2:1)

89 Joachim Metzler 2:3

62 Constantin Gmeiner 2:2

40 Bernd Muxel 2:1

35 Joachim Metzler 1:1

24 Christoph Hager 1:0

