Alberschwende II deklassiert Klostertal

Details Sonntag, 16. April 2023 02:47

Alberschw. 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Sohm Alberschwende 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, FC Klostertal hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den Gast! Bereits nach neun Minuten schickte der Schiedsrichter Benjamin Bertsch zum Duschen. Jonas Immler trug sich in der 30. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Manuel Willam das 2:0 nach (41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute die Heimmannschaft die Führung (45.) aus. Zur Halbzeit blickte FC Sohm Alberschwende 1b auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für das 4:0 von Alberschw. 1b sorgte Elias Willam, der in Minute 73 zur Stelle war. Der fünfte Streich von A'schw. 1b war David Winder vorbehalten (78.). FC Sohm Alberschwende 1b gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (90.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Alberschw. 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit sieben Siegen weist die Bilanz von A'schw. 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Durch den klaren Erfolg über Klostertal ist FC Sohm Alberschwende 1b weiter im Aufwind.

FC Klostertal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Klostertal das Problem. Erst 22 Treffer markierte FC Klostertal – kein Team der 2. Landesklasse ist schlechter. Klostertal verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Die Not von FC Klostertal wird immer größer. Gegen Alberschw. 1b verlor Klostertal bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

A'schw. 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Klostertal ab und nimmt nun mit 25 Punkten den sechsten Rang ein, während Klostertal weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Sohm Alberschwende 1b ist AEROCOMPACT SV Satteins (Sonntag, 13:00 Uhr). FC Klostertal misst sich am selben Tag mit SW Bregenz Juniors (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: FC Sohm Alberschwende 1b – FC Klostertal, 6:0 (3:0)

90 Nicolas Kohler 6:0

78 David Winder 5:0

73 Elias Willam 4:0

45 Nicolas Kohler 3:0

41 Manuel Willam 2:0

30 Jonas Immler 1:0

