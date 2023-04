FC Krumbach rückt mit Sieg bei den SW Bregenz Juniors auf Platz sechs vor

Details Dienstag, 18. April 2023 00:39

Ein Tor machte den Unterschied – Klimatechnik Sparber FC Krumbach siegte mit 2:1 gegen SW Bregenz Juniors. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel war SW Bregenz Juniors bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Verdienter 2:1 Auswärtssieg gegen SW Bregenz Juniors

Theresa Wetz, Obfrau FC Krumbach: „Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde auf dem Kunstrasen in Neu Amerika gespielt. Unsere Mannschaft war, nach der Niederlage in Alberschwende, auf Wiedergutmachung aus und von Trainer Hans Waldner gut eingestellt. Durch eine Einzelaktion machte unsere Nr. 9, Kocabay Kürsat, das 0:1. SW Bregenz konnte in der ersten Halbzeit nur durch Fouls und Unsportlichkeit auffallen. So wurde eine klare Rote Karte nach einer Tätlichkeit nicht gegeben und unsere Nr. 17. Ridvan Keskin musste zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgetauscht werden. In der zweiten Halbzeit erzielte Peter Pascal in der 53. Minute mit einem Weitschuss die 0:2-Führung. Danach wurde Bregenz besser und hatte auch mehr Spielanteile. Unsere Mannschaft kämpfte aber um jeden Ball und Bregenz kam nicht wirklich zu guten Chancen. In der 74. Minute konnte Bregenz mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:2 verkürzen. Danach hatten wir noch einen Lattenschuss durch Kocabay Kürsat und bei Bregenz wurde ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben. Am Ende aber ein verdienter Sieg durch eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung."

Aufstellung: Stockklauser Kilian, Bösch Jakob, Pilgram Andre, Faisst Martin (75. Minute – Bräuer Nino), Kocabay Kürsat, Hartmann Thomas, Pöll Simon, Pöll Micha, Keskin Ridvan (45. Minute – Brunn Christian), Peter Pascal, Nussbaumer Pascal

Mit 29 Punkten auf der Habenseite steht SW Bregenz Juniors derzeit auf dem fünften Rang. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Die drei Zähler katapultierten Klimatechnik Sparber FC Krumbach in der Tabelle auf Platz sechs. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief FC Krumbach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt SW Bregenz Juniors bei FC Klostertal an, während Klimatechnik Sparber FC Krumbach zwei Tage zuvor SPG Schwarzach/Wolfurt 1b empfängt.

2. Landesklasse: SW Bregenz Juniors – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 1:2 (0:1)

74 Magomed Islamchanow 1:2

53 Pascal Peter 0:2

15 Kuersat Kocabay 0:1

