Sieben Partien ohne Sieg: Klostertal setzt auch gegen Vandans Negativtrend fort

Details Samstag, 20. April 2024 23:03

FC Klostertal konnte SC Montafon Vandans nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5.

SCM Vandans ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Klostertal einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Vandans mit 3:2 gesiegt.

Vor 200 Zuschauern markierte Hamed Zarasvand Cheghakhori das 1:0 (17.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Dominic Burtscher zum Ausgleich für FC Klostertal. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Lukas Stemer ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SC Montafon Vandans. Dominik Fritz versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gastgeber (70.). Für das 4:1 von SCM Vandans sorgte Michael Melmer, der in Minute 73 zur Stelle war. Den Vorsprung von Vandans ließ Stemer in der 75. Minute anwachsen. Letztlich kam SC Montafon Vandans gegen Klostertal zu einem verdienten 5:1-Sieg.

SCM Vandans ist seit vier Spielen unbezwungen.

In der Defensive drückt der Schuh bei FC Klostertal, was in den 58 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher der Gast aktuell nur Position zwölf bekleidet.

Mit diesem Sieg zog Vandans an Klostertal vorbei auf Platz elf. FC Klostertal fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SC Montafon Vandans stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei SC Mühlebach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Klostertal Vollbad FC Götzis 1b.

2. Landesklasse: SC Montafon Vandans – FC Klostertal, 5:1 (1:1)

75 Lukas Stemer 5:1

73 Michael Melmer 4:1

70 Dominik Fritz 3:1

62 Lukas Stemer 2:1

44 Dominic Burtscher 1:1

17 Hamed Zarasvand Cheghakhori 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.