Mäder mit Sieg gegen Röthis II zurück in der Spur

Details Samstag, 27. April 2024 00:27

Durch ein 3:1 holte sich Mäder in der Partie gegen Röthis 1b drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Mäder wurde der Favoritenrolle gerecht.

Enger ging es kaum: Die Heimmannschaft hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Röfix Röthis 1b bereits in Front. Adrian Knünz markierte in der fünften Minute die Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Bünyamin Bilgic zum Ausgleich für Mäder. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Abbas Kaddir brachte FC Mäder nach 68 Minuten die 2:1-Führung. Der Treffer von Melih Yildirim in der 80. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss siegte Mäder gegen SC Röthis 1b.

Neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat FC Mäder derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass Mäder zuletzt eine Niederlage kassierte.

Mit acht Siegen weist die Bilanz von Röthis 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

FC Mäder setzte sich mit diesem Sieg von SC Röfix Röthis 1b ab und belegt nun mit 32 Punkten den dritten Rang, während die Gäste weiterhin 26 Zähler auf dem Konto haben und den achten Tabellenplatz einnehmen.

Nächster Prüfstein für Mäder ist Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b (Mittwoch, 14:00 Uhr). SC Röthis 1b misst sich am selben Tag mit FC Klostertal (15:00 Uhr).

2. Landesklasse: FC Mäder – SC Röfix Röthis 1b, 3:1 (1:1)

80 Melih Yildirim 3:1

68 Abbas Kadir 2:1

43 Bünyamin Bilgic 1:1

5 Adrian Knünz 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.