Mühlebach steht nach Sieg gegen Vandans ganz oben

Details Montag, 29. April 2024 21:51

SC Mühlebach kam gegen SCM Vandans zu einem klaren 4:1-Erfolg. SC Mühlebach setzte sich standesgemäß gegen Vandans durch. Im Hinspiel war SC Montafon Vandans mit 1:5 krachend untergegangen.

Samuel Lässer brachte die Gäste in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Thomas Thurnher den Vorsprung von SC Mühlebach. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lässer in der 21. Minute. SCM Vandans ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SC Mühlebach. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Marc Andre Patterer von Vandans mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (71.). Das 1:3 von SC Montafon Vandans stellte Michael Melmer sicher (72.). Der vierte Streich von SC Mühlebach war Thomas Ölz vorbehalten (78.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Spitzenreiter am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SCM Vandans.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Mühlebach einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensivabteilung des Gastgebers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 57-mal zu. Die bisherige Spielzeit von SC Mühlebach ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Mühlebach verbuchte insgesamt zwölf Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. SC Mühlebach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Vandans muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt SC Montafon Vandans die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC Mühlebach gerät man immer weiter in die Bredouille. Die formschwache Abwehr, die bis dato 56 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SCM Vandans in dieser Saison. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Vandans alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für SC Mühlebach ist Vollbad FC Götzis 1b (Mittwoch, 12:45 Uhr). SC Montafon Vandans misst sich am selben Tag mit FC Sohm Alberschwende 1b (11:30 Uhr).

2. Landesklasse: SC Mühlebach – SC Montafon Vandans, 4:1 (3:0)

78 Thomas Ölz 4:1

72 Michael Melmer 3:1

21 Samuel Lässer 3:0

14 Thomas Thurnher 2:0

10 Samuel Lässer 1:0

