Alberschwwende II mit Kantersieg in Vandans

Mittwoch, 01. Mai 2024 23:25

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen dem SCM Vandans und Alberschw. 1b zeichnete sich schnell ab, dass die Gäste nichts dem Zufall überlassen wollten. Von Anfang an setzte Alberschw. 1b starke Akzente und bewies ihre Überlegenheit auf dem Platz mit einem beeindruckenden 5:1 Sieg. Die Partie, die mit hohen Erwartungen gestartet war, entpuppte sich als ein klares Spiel, bei dem Alberschw. 1b ihre Stärke unter Beweis stellte.

Erste Halbzeit: Alberschw. 1b legt vor

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Alberschw. 1b schnell die Initiative ergriff. Bereits in der 26. Minute brach Andreas Willam die Stille und erzielte das erste Tor für die Gäste, was den Ton für den Rest des Spiels angab. Der Treffer brachte eine spürbare Veränderung auf dem Platz, und Alberschw. 1b baute ihren Druck weiter aus. Paul Sohm verdoppelte in der 36. Minute die Führung, was die Dominanz der Gäste weiter unterstrich. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 40. Minute, gelang es Domenik Ebner, die Führung zum 3:0 auszubauen, was den Gästen einen komfortablen Vorsprung für die zweite Halbzeit sicherte.

Zweite Halbzeit: Alberschw. 1b setzt sich durch

Nach der Pause änderte sich das Bild des Spiels kaum. Alberschw. 1b blieb die dominierende Mannschaft und baute ihre Führung weiter aus. In der 65. Minute traf Domenik Ebner erneut und markierte das 4:0, womit er seine herausragende Leistung an diesem Tag bestätigte. Stefan Erös, der erst in der 68. Minute eingewechselt wurde, machte in der 75. Minute das 5:0 und demonstrierte die Tiefe und Qualität des Kaders von Alberschw. 1b. SCM Vandans bemühte sich um eine Antwort und fand diese schließlich in der 90. Minute. Dominik Fritz gelang es, den Ehrentreffer zum 1:5 zu erzielen, was jedoch nur noch statistischen Wert hatte.

Als das Spiel in der 91. Minute endete, stand ein überzeugender Sieg für Alberschw. 1b zu Buche. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung und dominierten das Spiel von Anfang bis Ende. SCM Vandans hingegen muss diese Niederlage schnell hinter sich lassen und nach vorne schauen, um in den kommenden Spielen besser abzuschneiden.

2. Landesklasse: Vandans : A'schw. 1b - 1:5 (0:3)

90 Dominik Fritz 1:5

75 Stefan Erös 0:5

65 Domenik Ebner 0:4

40 Domenik Ebner 0:3

36 Paul Sohm 0:2

26 Andreas Willam 0:1

