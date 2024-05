Überragender Heimsieg: SC Röthis II lässt Klostertal keine Chance!

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 23:26

Ein beeindruckendes Fußballfest erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SC Röthis 1b und des FC Klostertal. Mit einem klaren 5:0 setzte sich die Heimmannschaft durch und zeigte von Anfang an, wer auf dem Platz das Sagen hat. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SC Röthis 1b den Grundstein für den späteren Erfolg, welcher in der zweiten Halbzeit mit einer beeindruckenden Tordemonstration untermauert wurde.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der SC Röthis 1b gleich in der 13. Minute durch Alexander Kopf in Führung ging. Ein gut ausgespielter Angriff fand seinen Abschluss in einem präzisen Schuss von Kopf, der dem Torwart des FC Klostertal keine Chance ließ. Dieses frühe Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an, bei dem die Heimmannschaft ihre Überlegenheit immer wieder unter Beweis stellte. Trotz weiterer Angriffe blieb es jedoch bis zur Halbzeit beim knappen Vorsprung von 1:0.

Zweite Halbzeit: Torfeuerwerk von SC Röthis 1b

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SC Röthis 1b den Druck auf das gegnerische Tor. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang Aaron Fontain das 2:0, was den Beginn eines wahren Torfeuerwerks markierte. Fontain bewies einmal mehr seine Qualitäten als Torjäger und sollte später im Spiel noch ein weiteres Mal erfolgreich sein. Der FC Klostertal, bereits geschwächt durch eine gelb-rote Karte gegen Benjamin Bertsch in der 66. Minute, konnte den wachsenden Rückstand nicht mehr aufholen.

In der 55. Minute baute Dino Butt die Führung weiter aus, bevor Aaron Fontain mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:0 markierte. Der Schlusspunkt wurde durch Harun Mustafa Cavus gesetzt, der in der 77. Minute das 5:0 erzielte und damit die überlegene Leistung seiner Mannschaft krönte. Mit diesem Tor wurde nicht nur der Endstand hergestellt, sondern auch ein klares Statement gegen den FC Klostertal gesetzt.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand ein beeindruckendes 5:0 auf der Anzeigetafel. Der SC Röthis 1b feierte einen verdienten Sieg, der das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung und effizienter Chancenverwertung war. Der FC Klostertal hingegen musste sich geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

2. Landesklasse: Röthis 1b : Klostertal - 5:0 (1:0)

77 Harun Mustafa Cavus 5:0

70 Aaron Fontain 4:0

55 Dino Butt 3:0

50 Aaron Fontain 2:0

13 Alexander Kopf 1:0

