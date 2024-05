Drei Treffer von Benjamin Bertsch für Klostertal gegen Mäder

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:30

In einer beeindruckenden Vorstellung in der 22. Runde der 2. Landesklasse setzte sich der FC Klostertal mit einem überwältigenden 7:0 gegen den FC Mäder durch. Das Heimteam zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und ließ dem Gegner keine Chance. Die Torschützen, angeführt von Benjamin Bertsch mit einem Hattrick, prägten den Spielverlauf maßgeblich.

Erste Halbzeit: Ein früher Vorsprung setzt den Ton

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für den FC Klostertal, das die Stimmung für den Rest des Spiels bestimmte. Bereits in der 28. Minute brach Dominic Burtscher den Bann und erzielte das erste Tor. Seine präzise Schussfähigkeit ließ den Torwart des FC Mäder chancenlos. Trotz weiterer Angriffe blieb es bis zur Pause beim Stand von 1:0. Der FC Mäder versuchte, ins Spiel zu finden, konnte jedoch die gut organisierte Verteidigung der Gastgeber nicht durchbrechen.

Zweite Halbzeit: Ein Torfeuerwerk von Klostertal

Nach der Halbzeitpause kam der FC Klostertal mit erneuertem Elan zurück auf das Spielfeld. Schon in der 57. Minute konnte Dominic Burtscher erneut treffen und erhöhte auf 2:0. Nur zwei Minuten später baute Andreas Küng mit einem kraftvollen Distanzschuss die Führung auf 3:0 aus. Der Widerstand des FC Mäder bröckelte zunehmend unter dem Druck des unermüdlichen Angriffs der Heimmannschaft.

Benjamin Bertsch stahl dann die Show mit einer außergewöhnlichen Leistung. Er erzielte in der 75., 77. und 80. Minute drei Tore in schneller Folge und brachte das Ergebnis auf ein schwindelerregendes 6:0. Jedes seiner Tore zeigte seine technische Finesse und seine Fähigkeit, sich in aussichtsreichen Positionen zu platzieren. Der Schlusspunkt wurde schließlich in der 88. Minute von Jonas Fritz gesetzt, der nach einer gelungenen Kombination das 7:0 erzielte.

Die Dominanz des FC Klostertal war während des gesamten Spiels unbestritten. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Kombination aus taktischem Geschick, technischer Präzision und Teamgeist. Der FC Mäder, trotz Bemühungen, konnte kaum Druck aufbauen und fand sich oft in der Defensive wieder.

Als das Spiel in der 90. Minute endete, reflektierte der deutliche Endstand von 7:0 nicht nur die Überlegenheit von FC Klostertal in diesem Spiel, sondern auch die herausragenden individuellen Leistungen, die das Team an den Tag legte. Mit diesem Sieg untermauert der FC Klostertal seine Ambitionen in der Liga und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz.

2. Landesklasse: Klostertal : Mäder - 7:0 (1:0)

88 Jonas Fritz 7:0

80 Benjamin Bertsch 6:0

77 Benjamin Bertsch 5:0

75 Benjamin Bertsch 4:0

59 Andreas Küng 3:0

57 Dominic Burtscher 2:0

28 Dominic Burtscher 1:0

