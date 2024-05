Alberschwende II setzt sich gegen RW Rankweil II durch!

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:45

In einer aufregenden Begegnung der 22. Runde der 2. Landesklasse setzte sich der FC Sohm Alberschwende 1b überzeugend gegen Licht und Wärme - Rot Weiss Rankweil 1b mit 4:1 durch. Dank einer starken Offensivleistung und effektiven Torschüssen konnte Alberschwende einen deutlichen Sieg einfahren und wichtige Punkte sammeln.

Früher Vorsprung und eine starke erste Halbzeit

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte Alberschwende seine Angriffsabsichten. Lorenz Josef Graf eröffnete das Torfestival in der 24. Minute, indem er das erste Tor für Alberschwende erzielte und damit den Grundstein für den späteren Sieg legte. Nur vier Minuten später, in der 28. Minute, baute Domenik Ebner die Führung auf 2:0 aus, was die Gastgeber noch stärker motivierte.

Rot Weiss Rankweil ließ sich jedoch nicht unterkriegen und schaffte es, in der 34. Minute durch Can Tamyol den Anschlusstreffer zu erzielen. Das Tor zum 2:1 brachte kurzzeitig Hoffnung zurück ins Team von RW Rankweil. Doch noch vor der Halbzeitpause stellte David Winder in der 43. Minute den alten Abstand wieder her und traf zum 3:1, was die erste Halbzeit zugunsten von Alberschwende entschied.

Zweite Halbzeit und die Entscheidung

Nach der Pause behielt Alberschwende die Kontrolle über das Spiel und ließ kaum Chancen für RW Rankweil zu. In der 50. Minute sorgte Paul Sohm mit seinem Tor zum 4:1 endgültig für die Entscheidung. Sein Treffer dämpfte jegliche Hoffnungen von RW Rankweil auf eine mögliche Aufholjagd. Mit diesem komfortablen Vorsprung spielte Alberschwende souverän und kontrollierte das Spielgeschehen bis zum Ende.

Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden 4:1 für FC Sohm Alberschwende 1b, welches die Überlegenheit der Heimmannschaft unter Beweis stellte. Die Taktik von Alberschwende ging auf und führte zu einem verdienten Sieg in dieser Rundenpartie. Mit dieser Leistung behauptet sich Alberschwende weiterhin als ein starker Konkurrent in der Liga, während RW Rankweil die Niederlage analysieren und aus den Fehlern lernen muss, um in den kommenden Spielen besser abschneiden zu können.

Die Zuschauer im Stadion erlebten ein unterhaltsames und torreiches Fußballspiel, in dem Alberschwende mit Effizienz und Spielfreude überzeugte. Diese Leistung könnte ein wichtiger Faktor für den weiteren Verlauf der Saison in der 2. Landesklasse sein.

2. Landesklasse: A'schw. 1b : RW Rankweil 1b - 4:1 (3:1)

50 Paul Sohm 4:1

43 David Winder 3:1

34 Can Tamyol 2:1

28 Domenik Ebner 2:0

24 Lorenz Josef Graf 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.