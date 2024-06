Höchst II beendet Saison nach Remis in Schlins auf Tabellenplatz vier!

Details Montag, 10. Juni 2024 22:29

In einem aufregenden Spiel der 2. Landesklasse (V) trennten sich der ERNE FC Schlins 1b und der blum FC Höchst 1b mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für zahlreiche packende Momente. Trotz der unterschiedlichen Halbzeitstände gelang es keiner Mannschaft, die Oberhand zu gewinnen, und so endete die Partie mit einem leistungsgerechten Remis.

Frühe Führung für FC Schlins 1b

Das Spiel zwischen dem ERNE FC Schlins 1b und dem blum FC Höchst 1b begann pünktlich und die Zuschauer wurden bereits früh in der Partie für ihr Kommen belohnt. In der 21. Minute gelang es Dominik Burtscher, das erste Tor der Begegnung zu erzielen. Burtscher nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des blum FC Höchst 1b aus und traf zum 1:0 für den FC Schlins 1b. Mit diesem Vorsprung im Rücken spielte die Heimmannschaft befreit auf und ließ dem Gegner kaum Raum für eigene Aktionen.

Die Mannschaft von blum FC Höchst 1b tat sich zunächst schwer, ein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr von FC Schlins 1b zu finden. Trotz einiger vielversprechender Ansätze blieben klare Torchancen Mangelware. Somit ging es mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Vorsprung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

blum FC Höchst 1b schlägt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste aus Höchst ein ganz anderes Gesicht. Bereits in der 47. Minute gelang Anes Ikanovic der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem Torhüter von FC Schlins 1b keine Chance und brachte sein Team zurück ins Spiel. Dieses Tor gab dem blum FC Höchst 1b neuen Auftrieb und das Spiel nahm weiter an Intensität zu.

In der 67. Minute war es dann Robert Blum, der die Bemühungen seiner Mannschaft mit dem Führungstreffer zum 1:2 krönte. Nach einer präzisen Hereingabe setzte Blum den Ball unhaltbar ins Netz und brachte den blum FC Höchst 1b erstmals in Front. Die Gäste schienen nun das Spiel komplett gedreht zu haben und drängten auf die Entscheidung.

Doch der ERNE FC Schlins 1b zeigte sich keineswegs geschockt und kämpfte verbissen um den Ausgleich. In der 74. Minute war es schließlich Markus Maier, der mit einem sehenswerten Treffer zum 2:2 ausglich. Maier nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von blum FC Höchst 1b und schoss den Ball unhaltbar ins Tor. Die Schlussphase der Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo, doch weitere Tore fielen nicht mehr.

Am Ende trennten sich der ERNE FC Schlins 1b und der blum FC Höchst 1b mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine starke Leistung und können mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Die Zuschauer wurden mit einem spannenden und unterhaltsamen Fußballspiel belohnt.

Heinz Fladenhofer, Trainer FC Höchst II: „Im letzten Saisonspiel konnten wir noch einen glücklichen Punkt auswärts in Schlins holen. Wie ich schon letzte Woche erwähnt habe spielte meine Mannschaft eine tolle Saison die wir nun mit dem vierten Platz abgeschlossen haben. Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Saison und werden das Team verjüngen und versuchen wieder im vorderen Drittel mitzuspielen und die nächsten jungen Spieler an den Erwachsenenfußball heranzuführen. Jetzt gehen wir zunächst in eine vierwöchige Pause bevor wir am 9.7.2024 das Training wieder aufnehmen!“

2. Landesklasse: Schlins 1b : Höchst 1b - 2:2 (1:0)

74 Markus Maier 2:2

67 Robert Blum 1:2

47 Anes Ikanovic 1:1

21 Dominik Burtscher 1:0

