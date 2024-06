Mühlebach holt sich im direkten Duell in Alberschwende Ticket für die 1. Landesklasse

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:20

SC Mühlebach setzte sich in einem einseitigen Spiel gegen FC Sohm Alberschwende 1b mit 4:0 durch. Trotz eines kämpferischen Beginns von Alberschwende 1b zeigte sich Mühlebach im Laufe des Spiels als das stärkere Team und sicherte sich mit Toren von Samuel Lässer, Patrick Pexa und Nick Hämmerle einen überzeugenden Sieg.

Frühe Führung durch Lässer

Das Spiel begann mit einem frühen Anpfiff und beide Mannschaften starteten mit viel Energie. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen FC Sohm Alberschwende 1b und SC Mühlebach angepfiffen. Die Zuschauer erwarteten ein spannendes Duell, und zunächst sah es so aus, als könnten beide Teams auf Augenhöhe agieren.

Dennoch dauerte es nicht lange, bis SC Mühlebach die Oberhand gewann. In der 45. Minute war es Samuel Lässer, der den Bann brach und das 0:1 für SC Mühlebach erzielte. Sein Treffer kurz vor der Halbzeit war ein entscheidender Moment im Spiel und gab Mühlebach den nötigen Rückenwind für die zweite Hälfte.

Doppelschlag von Pexa sichert die Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit setzte SC Mühlebach seine Dominanz fort. Patrick Pexa war in blendender Form und sorgte innerhalb von zehn Minuten für die Vorentscheidung. In der 61. Minute erhöhte Pexa auf 0:2, indem er eine Unaufmerksamkeit der Alberschwende-Defensive ausnutzte und den Ball im Netz versenkte. Die Verteidigung von Alberschwende 1b fand keine Antwort auf die Angriffswellen der Gäste.

Wenig später, in der 71. Minute, war es erneut Patrick Pexa, der zum 0:3 traf. Sein Doppelpack brachte SC Mühlebach endgültig auf die Siegerstraße. Alberschwende 1b zeigte sich zwar bemüht, konnte jedoch dem Druck der Gäste nicht standhalten und fand keine Mittel, um zurück ins Spiel zu kommen.

Hämmerle setzt den Schlusspunkt

In den letzten Minuten des Spiels versuchte FC Sohm Alberschwende 1b noch einmal, den Ehrentreffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen setzte SC Mühlebach den Schlusspunkt in einer beeindruckenden Vorstellung. In der 88. Minute war es Nick Hämmerle, der das 0:4 markierte und damit die endgültige Entscheidung herbeiführte. Sein Tor war der krönende Abschluss eines überlegenen Auftritts von SC Mühlebach.

Mit diesem klaren 4:0-Auswärtssieg sichert sich SC Mühlebach wichtige Punkte und festigt seine Position in der 2. Landesklasse. FC Sohm Alberschwende 1b hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Landesklasse: A'schw. 1b : SC Mühlebach - 0:4 (0:1)

88 Nick Hämmerle 0:4

71 Patrick Pexa 0:3

61 Patrick Pexa 0:2

47 Samuel Lässer 0:1

