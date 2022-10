Hin und her und doch kein Sieger zwischen den BW Feldkirch Juniors und Hard 1b

Details Samstag, 29. Oktober 2022 23:57

Hard 1b ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen FC BW Feldkirch Juniors hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Feldkirch Juniors vom Favoriten. Hard 1b hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 1:0 knapp die Nase vorn gehabt.

Ramin Mohammadi brachte Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors in der vierten Minute in Front. Für das erste Tor von Hard 1b war Marvin Kohlhaupt verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:1 besorgte. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Sven Patrick Den uijl war es, der in der 54. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC BW Feldkirch Juniors unterbrachte. Niklas Omann lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem Heimteam den 2:2-Ausgleich (59.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Feldkirch Juniors und Hard 1b die Punkte teilten.

Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte FC BW Feldkirch Juniors, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 17 Punkten steht Feldkirch Juniors auf Platz acht. Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Hard 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Hard 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

FC BW Feldkirch Juniors tritt kommenden Samstag, um 12:00 Uhr, bei FC Renault Malin Sulz 1b an. Einen Tag später empfängt Hard 1b RW Rankweil 1b.

3. Landesklasse: Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors – Hard 1b, 2:2 (1:1)

59 Eigentor durch Niklas Omann 2:2

54 Sven Patrick Den uijl 1:2

26 Marvin Kohlhaupt 1:1

4 Ramin Mohammadi 1:0