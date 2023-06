TSV Altenstadt Juniors drehen 0:2 gegen Lauterach 1c

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:01

FC Lauterach 1c bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 2:5-Niederlage gegen Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) aus der 3. Landesklasse. Die Beobachter waren sich einig, dass Lauterach 1c als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

FC Lauterach 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Ahmad Alnaief traf in der ersten Minute zur frühen Führung. In der 30. Minute brachte Alexander Pazal das Netz für das Schlusslicht zum Zappeln. Die Gäste mussten den Treffer von Arnel Ljubijankic zum 1:2 hinnehmen (36.). Zur Pause war Lauterach 1c im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Ljubijankic schockte FC Lauterach 1c und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für TSV Altenstadt Juniors (50./63.). Altenstadt Juniors markierte das 4:2 (86.). Kurz darauf traf Mustafa Beyaz in der Nachspielzeit für das Heimteam (91.). Am Ende verbuchte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) gegen Lauterach 1c einen Sieg.

TSV Altenstadt Juniors beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive von Altenstadt Juniors wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) auf gerade einmal 49 Tore. Was für TSV Altenstadt Juniors bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Altenstadt Juniors deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Mit 104 Gegentreffern stellte FC Lauterach 1c die schlechteste Defensive der Liga. Lauterach 1c ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr FC Lauterach 1c bisher ein. Im Angriff von Lauterach 1c fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 43 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Verantwortlichen von FC Lauterach 1c werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal vier Siege und vier Remis brachte Lauterach 1c zustande. Demgegenüber stehen satte 18 Niederlagen.

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – FC Lauterach 1c, 5:2 (1:2)

91 Mustafa Beyaz 5:2

86 Luca Kuenz 4:2

63 Arnel Ljubijankic 3:2

50 Arnel Ljubijankic 2:2

36 Arnel Ljubijankic 1:2

30 Alexander Pazal 0:2

1 Ahmad Alnaief 0:1

