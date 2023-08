Gaissau II dreht ein 0:1 gegen die Admira Dornbirn Juniors

Details Samstag, 12. August 2023 00:56

SV Gaissau 1b erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SC Admira Dornbirn Juniors.

Admira Dornbirn Juniors ging durch Furkan Alici in der 26. Minute in Führung. In Minute 37 erzielte Gaissau 1b den Ausgleich. Tobias Loacker brachte SC Admira Dornbirn Juniors per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 43. und 44. Minute vollstreckte. Mit der Führung für SV Gaissau 1b ging es in die Halbzeitpause. In der 54. Minute legte Levin Rasser zum 4:1 zugunsten des Gastgebers nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen war Gaissau 1b der Saisonstart geglückt. Gegen Admira Dornbirn Juniors verbuchte SV Gaissau 1b einen überzeugenden 4:1-Heimerfolg.

Marko Fischer, Trainer SV Gaissau II: „In der ersten Halbzeit dominierte Gaissau 1b, trotzdem waren wir nach fünfzehn Minuten mit 0:1 im Rückstand. Danach haben wir aber sehr schnell das Spiel auf 3:1 für meine Mannschaft gedreht. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen, trotzdem ist uns noch der vierte Treffer gelungen. In Summe eine Topleistung von Tobias Loacker (zwei Tore), Niklas Berbig und "Man of the Match" war Luka Nakic!“





3. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SC Admira Dornbirn Juniors, 4:1 (3:1)

54 Levin Rasser 4:1

44 Tobias Loacker 3:1

43 Tobias Loacker 2:1

37 Luka Nakic 1:1

26 Furkan Alici 0:1

