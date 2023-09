Erfolgsserie der TSV Altenstadt Juniors hält auch in Fussach weiter an

Details Sonntag, 17. September 2023 01:46

TSV Altenstadt Juniors stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Fussach 1b mit einem 8:2-Erfolg das Fell über die Ohren. Altenstadt Juniors setzte sich standesgemäß gegen SC Fussach 1b durch.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bereits in Front. Leo Klimesch markierte in der fünften Minute die Führung. In der 18. Minute brachte Arnel Ljubijankic das Netz für die Gäste zum Zappeln. Mit dem 3:0 durch Jakob Heinzle schien die Partie bereits in der 28. Minute mit TSV Altenstadt Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Fussach 1b schoss in der 32. Minute das Tor zum 1:3. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) auf 4:1 (38.). Die Überlegenheit von TSV Altenstadt Juniors spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Die Vorentscheidung führten Rahman Alici (46.) und Darko Sebalj (47.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Das 2:6 von SC Fussach 1b stellte Fabio Huditz sicher (52.). Mit dem Tor zum 7:2 steuerte Alici bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (57.). Can Kotan besorgte in der Schlussphase schließlich den achten Treffer für Altenstadt Juniors (75.). Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) überrannte Fussach 1b förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Fussach 1b bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 3. Landesklasse. Das Heimteam ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. In der Defensive drückt der Schuh beim Schlusslicht, was in den 26 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

TSV Altenstadt Juniors ist auswärts noch ohne Punktverlust. Mit dem souveränen Sieg gegen SC Fussach 1b festigte Altenstadt Juniors die zweite Tabellenposition. Erfolgsgarant von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 26 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat TSV Altenstadt Juniors fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Fussach 1b kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Altenstadt Juniors derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

SC Fussach 1b stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SPG Buch 1c vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) FC Nenzing Juniors.

3. Landesklasse: SC Fussach 1b – Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b), 2:8 (1:5)

75 Can Kotan 2:8

57 Rahman Alici 2:7

52 Fabio Huditz 2:6

47 Darko Sebalj 1:6

46 Rahman Alici 1:5

38 David Gassner 1:4

32 Elias Schoepf 1:3

28 Jakob Heinzle 0:3

18 Arnel Ljubijankic 0:2

5 Leo Klimesch 0:1

