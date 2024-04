Kai Pauritsch glänzt als dreifacher Torschütze für Gaissau II gegen Tisis II

Details Samstag, 27. April 2024 00:28

SV Gaissau 1b kam gegen IPA SC Tisis 1b zu einem klaren 6:3-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gaissau 1b wurde der Favoritenrolle gerecht.

Das Hinspiel gegen SC Tisis 1b hatte SV Gaissau 1b für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Für den Führungstreffer von Gaissau 1b zeichnete Kai Pauritsch verantwortlich (19.). Doppelpack für die Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (31.) markierte Tobias Loacker wenig später seinen zweiten Treffer (35.). Das überzeugende Auftreten von SV Gaissau 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Das 1:3 von IPA SC Tisis 1b stellte Josip Zeba sicher (47.). Thomas Rüscher traf zum 2:3 zugunsten der Gäste (49.). Sechs Minuten später ging Gaissau 1b durch den dritten Treffer von Loacker in Führung. Pauritsch beseitigte mit seinen Toren (84./90.) die letzten Zweifel am Sieg von SV Gaissau 1b. Ein starker Auftritt ermöglichte Gaissau 1b am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Tisis 1b.

SV Gaissau 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz. Die Offensive von Gaissau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch IPA SC Tisis 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer von SV Gaissau 1b in dieser Spielzeit zu. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Gaissau 1b momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC Tisis 1b ist SV Gaissau 1b weiter im Aufwind.

Bei IPA SC Tisis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). SC Tisis 1b führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. IPA SC Tisis 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SC Tisis 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nächster Prüfstein für Gaissau 1b ist SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b (Mittwoch, 12:30 Uhr). IPA SC Tisis 1b misst sich am selben Tag mit SC Hatlerdorf Juniors (15:00 Uhr).

3. Landesklasse: SV Gaissau 1b – IPA SC Tisis 1b, 6:3 (3:0)

90 Kai Pauritsch 6:3

84 Kai Pauritsch 5:3

73 Tobias Loacker 4:3

67 Samuel Sonderegger 3:3

49 Thomas Rüscher 3:2

47 Josip Zeba 3:1

35 Tobias Loacker 3:0

31 Tobias Loacker 2:0

19 Kai Pauritsch 1:0

