Souveräner Erfolg bei FC Sulzberg 1b

Details Montag, 12. September 2022 07:07

Hatlerdorf Juniors setzte sich standesgemäß gegen FC Sulzberg 1b mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SC Hatlerdorf Juniors kassierte Sulzberg 1b eine deutliche Niederlage.

Für das erste Tor sorgte Dzemo Neslanovic. In der achten Minute traf der Spieler von Hatlerdorf Juniors ins Schwarze. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Der Tabellenprimus stellte das 2:0 sicher (49.). Neslanovic baute den Vorsprung von SC Hatlerdorf Juniors in der 64. Minute aus. Am Ende punktete Hatlerdorf Juniors dreifach bei FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

FC Sulzberg 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 23 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Heimmannschaft in dieser Saison. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Sulzberg 1b alles andere als positiv. Die Lage von FC Sport Haschko Sulzberg 1b bleibt angespannt. Gegen SC Hatlerdorf Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Hatlerdorf Juniors ist weiter auf Kurs. Bei SC Hatlerdorf Juniors greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal sechs Gegentoren stellt Hatlerdorf Juniors die beste Defensive der 4. Landesklasse. Nur einmal gab sich Hatlerdorf Juniors bisher geschlagen. SC Hatlerdorf Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für FC Sulzberg 1b ist SV Typico Lochau 1b (Samstag, 14:30 Uhr). Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit IPA SC Tisis 1b (17:45 Uhr).

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 0:3 (0:1)

64 Dzemo Neslanovic 0:3

49 Resul Sentuerk 0:2

8 Dzemo Neslanovic 0:1