Das Beste zum Schluss: Göfis/Satteins 1b erzielt Remis in der Nachspielzeit

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich SPG Göfis/Satteins 1b und SV Typico Lochau 1b mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Franco Bologna sein Team in der 52. Minute. Jetzt erst recht, dachte sich Sascha Zuchetto, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (55.). Matteo Ausserlechner brachte Lochau 1b nach 87 Minuten die 2:1-Führung. Für Göfis/Satteins 1b reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Adrian Doller den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 über die Linie schob (92.) Letztlich gingen die Heimmannschaft und SV Typico Lochau 1b mit jeweils einem Punkt auseinander.

Offensiv konnte SPG Göfis/Satteins 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 20 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur einmal gab sich Göfis/Satteins 1b bisher geschlagen.

Die Offensive von Lochau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Göfis/Satteins 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von SV Typico Lochau 1b in dieser Spielzeit zu. Drei Siege, drei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Lochau 1b bei. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gast seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mit diesem Unentschieden verpasste SPG Göfis/Satteins 1b die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Göfis/Satteins 1b den dritten Platz.

Nächster Prüfstein für Göfis/Satteins 1b ist SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b (Samstag, 17:30 Uhr). SV Typico Lochau 1b misst sich am selben Tag mit FC Sport Haschko Sulzberg 1b (14:30 Uhr).

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SV Typico Lochau 1b, 2:2 (0:0)

92 Adrian Doller 2:2

87 Matteo Ausserlechner 1:2

55 Sascha Zuchetto 1:1

52 Franco Bologna 0:1