FC Thüringen 1b kommt nicht aus dem Keller

Details Montag, 26. September 2022 09:14

SPG Großwalsertal 1b hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und FC Thüringen 1b das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für Großwalsertal 1b. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Thüringen 1b geriet in der 33. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause war SPG Großwalsertal 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michael Jenny schnürte einen Doppelpack (53./62.), sodass Großwalsertal 1b fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 sorgte SPG Großwalsertal 1b in Minute 70. Auch in der Nachspielzeit kannte Großwalsertal 1b keine Gnade. Matthieu Geutze markierte den fünften Treffer (92.). SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b überrannte Farbencenter FC Thüringen 1b förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit lediglich vier Zählern aus neun Partien steht FC Thüringen 1b auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 13 Treffern stellt der Gastgeber den harmlosesten Angriff der 4. Landesklasse. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Thüringen 1b alles andere als positiv.

SPG Großwalsertal 1b mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Erfolgsgarant von Großwalsertal 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Großwalsertal 1b.

Mit 18 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Farbencenter FC Thüringen 1b nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag tritt FC Thüringen 1b bei SC Hatlerdorf Juniors an, während SPG Großwalsertal 1b einen Tag zuvor SPG CHT Brederis/Meiningen 1c empfängt.

4. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 0:5 (0:1)

92 Matthieu Geutze 0:5

70 Daniel Mueller 0:4

62 Michael Jenny 0:3

53 Michael Jenny 0:2

33 Daniel Mueller 0:1