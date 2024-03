Sieben Treffer zwischen Egg/Andelsbuch 1c und Frastanz II

Details Samstag, 30. März 2024 23:24

SPG Egg/Andelsbuch 1c und Keckeis Installationen SV Frastanz 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit SV Frastanz 1b seinen Sieger gefunden.

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Metehan Demirci das schnelle 1:0 für Egg/Andelsbuch 1c erzielte. Johannes Lins traf zum 1:1 zugunsten von Frastanz 1b (20.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Gruber in der 26. Minute. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für den nächsten Erfolgsmoment von Keckeis Installationen SV Frastanz 1b sorgte Lukas Welte (55.), ehe Emanuel Pedot das 4:1 markierte (69.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 79. Minute machte Demirci zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu SV Frastanz 1b war jedoch weiterhin groß. In der 90. Minute erzielte SPG Egg/Andelsbuch 1c das 3:4. Schließlich strich Frastanz 1b die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Egg/Andelsbuch 1c belegt mit 18 Punkten den neunten Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SPG Egg/Andelsbuch 1c momentan auf dem Konto. Egg/Andelsbuch 1c baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Keckeis Installationen SV Frastanz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Trotz des Sieges bleibt SV Frastanz 1b auf Platz fünf. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Frastanz 1b. Keckeis Installationen SV Frastanz 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Nächster Prüfstein für SPG Egg/Andelsbuch 1c ist FC Lustenau 1c (Samstag, 11:00 Uhr). SV Frastanz 1b misst sich am selben Tag mit SV frigo Ludesch 1b (15:00 Uhr).

4. Landesklasse: SPG Egg/Andelsbuch 1c – Keckeis Installationen SV Frastanz 1b, 3:4 (1:2)

90 Rene Oesterle 3:4

79 Metehan Demirci 2:4

69 Emanuel Pedot 1:4

55 Lukas Welte 1:3

26 Manuel Gruber 1:2

20 Johannes Lins 1:1

7 Metehan Demirci 1:0

