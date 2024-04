Drei-Tore-Mann Metehan Demirci reicht Egg/Andelsbuch 1c nicht zum Punkt in Lustenau!

Details Samstag, 06. April 2024 21:09

SPG Egg/Andelsbuch 1c steckte gegen FC Lustenau 1c eine deutliche 4:7-Niederlage ein. FC Lustenau 1c setzte sich standesgemäß gegen Egg/Andelsbuch 1c durch.

Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto von SPG Egg/Andelsbuch 1c gegangen.

FC Lustenau 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (5.). In ruhiges Fahrwasser brachte der Spitzenreiter sich, indem man das 3:0 erzielte (21.). Mit dem 4:0 von Kemal Duran für FC Lustenau 1c war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Egg/Andelsbuch 1c traf etwas später zum 1:4 (33.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als FC Lustenau 1c seinen fünften Treffer nachlegte (40.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Metehan Demirci seine Chance und schoss das 2:5 (42.) für SPG Egg/Andelsbuch 1c. Der tonangebende Stil von FC Lustenau 1c spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem Treffer zum 3:5 in der 48. Minute machte Demirci zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu FC Lustenau 1c war jedoch weiterhin groß. Für ruhige Verhältnisse sorgte FC Lustenau 1c, als man das 6:3 besorgte (57.). Für das 7:3 sorgte FC Lustenau 1c in Minute 73. Demirci schoss die Kugel zum 4:7 für Egg/Andelsbuch 1c über die Linie (76.). Numerisch ins Hintertreffen geriet FC Lustenau 1c in der 81. Minute, als Altug Demirci mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte FC Lustenau 1c am Samstag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 7:4-Erfolg gegen SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Wer soll FC Lustenau 1c noch stoppen? FC Lustenau 1c verbuchte gegen Egg/Andelsbuch 1c die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 4. Landesklasse weiter an. Die Offensive von FC Lustenau 1c in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SPG Egg/Andelsbuch 1c war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer von FC Lustenau 1c in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz von FC Lustenau 1c sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte FC Lustenau 1c lediglich zwei Niederlagen ein. Seit sieben Begegnungen hat FC Lustenau 1c das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Egg/Andelsbuch 1c belegt momentan mit 18 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 38:38 ausgeglichen. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation bei SPG Egg/Andelsbuch 1c bleibt angespannt. Gegen FC Lustenau 1c kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

FC Lustenau 1c tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, bei SV frigo Ludesch 1b an. Einen Tag später empfängt Egg/Andelsbuch 1c FC Mellau 1b.

4. Landesklasse: FC Lustenau 1c – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 7:4 (5:2)

76 Metehan Demirci 7:4

73 Hakan Oener 7:3

57 Erkan Ergueven 6:3

48 Metehan Demirci 5:3

42 Metehan Demirci 5:2

40 Erkan Ergueven 5:1

33 Rene Oesterle 4:1

22 Kemal Duran 4:0

21 Erkan Ergueven 3:0

5 Erkan Ergueven 2:0

2 Erkan Ergueven 1:0

