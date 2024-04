Sulzberg II und Hittisau II teilen Punkte

Details Samstag, 06. April 2024 21:10

Am Samstag trennten sich FC Sport Haschko Sulzberg 1b und KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b unentschieden mit 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen.

Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von FC Sulzberg 1b zu Ende gegangen.

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Raphael Knill traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Zur Pause hatte Sulzberg 1b eine hauchdünne Führung inne. In der 50. Minute erzielte FC Hittisau 1b den Ausgleich. Nur zwei Minuten später erzielten die Gäste die 2:1-Führung. Joshua Fink war zur Stelle und markierte das 2:2 von FC Sport Haschko Sulzberg 1b (59.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. FC Sulzberg 1b und Hittisau 1b spielten unentschieden.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Sulzberg 1b derzeit nicht. FC Sport Haschko Sulzberg 1b verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nur einmal ging FC Sulzberg 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b führt mit 21 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Hittisau 1b derzeit auf dem Konto. Hittisau 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Sulzberg 1b ist MEVO FC Schwarzenberg 1b (Samstag, 17:15 Uhr). KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b (15:30 Uhr).

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 2:2 (1:0)

59 Joshua Fink 2:2

52 David Berkmann 1:2

50 David Berkmann 1:1

3 Raphael Knill 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.