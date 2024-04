Erneute Niederlage des FC Mellau II in Schruns

Details Montag, 29. April 2024 21:54

FC Schruns 1b erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Mellau 1b. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet.

Auf dem Platz erwies sich Schruns 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. FC Mellau 1b war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt.

Mohamad Hamdosh brachte Intersport FC Schruns 1b in der 16. Minute nach vorn. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn. In der 72. Minute erzielte FC Schruns 1b das 2:0. Lucas Tschanz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Schruns 1b (88.). Am Ende verbuchte Intersport FC Schruns 1b gegen FC Mellau 1b einen Sieg.

FC Schruns 1b klettert nach diesem Spiel auf den elften Tabellenplatz. Schruns 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

FC Mellau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste belegen mit 28 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat FC Mellau 1b derzeit auf dem Konto. FC Mellau 1b rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Nächster Prüfstein für Intersport FC Schruns 1b ist Farbencenter FC Thüringen 1b (Mittwoch, 12:30 Uhr). FC Mellau 1b misst sich am selben Tag mit SK CHT Austria Meiningen 1b (10:30 Uhr).

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – FC Mellau 1b, 3:0 (1:0)

88 Lucas Tschanz 3:0

72 Manuel Pius Kuster 2:0

16 Mohamad Hamdosh 1:0

Details

