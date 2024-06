Schruns II deklassiert Ludesch II mit 8:0

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:23

In einem einseitigen Spiel der 4. Landesklasse (V) setzte sich der Intersport FC Schruns 1b eindrucksvoll mit 8:0 gegen den SV frigo Ludesch 1b durch. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine starke Leistung und ließ dem Gastteam keine Chance. Schon zur Halbzeit führte Schruns 1b mit 4:0 und legte in der zweiten Hälfte weitere vier Tore nach.

Ein Blitzstart für Schruns

Das Spiel begann vielversprechend für die Gastgeber, als sie in der siebten Minute das erste Tor erzielten. Manuel Pius Kuster brachte den FC Schruns 1b früh in Führung und setzte damit ein Zeichen für den weiteren Spielverlauf. Nur drei Minuten später konnte Lucas Tschanz auf 2:0 erhöhen. Der FC Schruns 1b dominierte das Spielgeschehen und ließ dem SV Ludesch 1b kaum Raum für eigene Aktionen.

In der 29. Minute schlug Lucas Tschanz erneut zu und erzielte sein zweites Tor des Spiels, was den Zwischenstand auf 3:0 erhöhte. Die Überlegenheit der Heimmannschaft war deutlich spürbar, und Ludesch 1b fand keine Antwort auf das druckvolle Spiel des Gegners. Kurz vor der Halbzeit traf Mathias Schlatter in der 34. Minute zum 4:0, was die Hoffnungen des SV Ludesch 1b auf eine Aufholjagd weiter schwinden ließ.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause setzte der FC Schruns 1b seinen Sturmlauf fort. In der 53. Minute erzielte Lucas Tschanz sein drittes Tor des Tages und baute die Führung auf 5:0 aus. Nur drei Minuten später war es Manuel Pius Kuster, der mit seinem zweiten Treffer den 6:0-Zwischenstand herstellte. Die Abwehr von Ludesch 1b war zu diesem Zeitpunkt komplett überfordert und konnte den Angriffen der Gastgeber kaum noch etwas entgegensetzen.

Dominik Schorpp trug sich in der 73. Minute in die Torschützenliste ein und erzielte das 7:0. Das Spiel war längst entschieden, doch Schruns 1b zeigte weiterhin keine Gnade. Den Schlusspunkt setzte Dominik Stemer, der in der 78. Minute das achte Tor des Tages markierte. Mit diesem Treffer wurde das Ergebnis endgültig besiegelt und die Dominanz des FC Schruns 1b in diesem Spiel unterstrichen.

Mit dem Endstand von 8:0 ging eine Partie zu Ende, in der der SV Ludesch 1b zu keinem Zeitpunkt eine Chance hatte. Der FC Schruns 1b zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und konnte sich über einen verdienten Sieg freuen.

4. Landesklasse: Schruns 1b : Ludesch 1b - 8:0 (4:0)

78 Dominik Stemer 8:0

73 Dominik Schorpp 7:0

56 Manuel Pius Kuster 6:0

53 Lucas Tschanz 5:0

34 Mathias Schlatter 4:0

29 Lucas Tschanz 3:0

10 Lucas Tschanz 2:0

7 Manuel Pius Kuster 1:0

