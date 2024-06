FC RW Langen 1b zwingt Meister in die Knie

In einem hart umkämpften Nachholspiel zur 24. Runde der 4. Landesklasse setzte sich der FC RW Langen 1b mit 2:1 beim FC Lustenau 1c durch. In einem engen und spannenden Match zwangen die Gäste am Dienstagabend den frischgebackenen Meister in die Knie und feierten den 14. Saisonsieg.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann bei traumhaftem Fußballwetter und beide Mannschaften gingen von Beginn an hochmotiviert zu Werke. Zahlreiche kleine Foulspiele in den Anfangsminuten verdeutlichten, wie ernst beide Teams dieses Duell zwischen dem Meister und dem Tabellendritten nahmen. Torchancen waren jedoch Mangelware. Die Defensivreihen dominierten das Geschehen, sodass es bis zur Halbzeitpause beim 0:0 blieb.

Gäste gehen zwei Mal in Führung - zwei Ampelkarten im Finish

Die zweite Halbzeit begann wesentlich dynamischer. In der 54. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Langens Johannes Sinz erzielte mit einem spektakulären Fallrückzieher das 0:1, ein absolutes Traumtor, das die Fans begeisterte. Lustenau reagierte prompt und drängte auf den Ausgleich. Eine riesige Chance vergab Hakan Öner in der 62. Minute, als ihm der Ball im Strafraum von einem Verteidiger abgenommen wurde.

In der 74. Minute gelang dem Meister dann aber doch der Ausgleich. Altug Demirci traf zum vielumjubelten 1:1. Doch die Freude währte nur kurz. Nur zwei Minuten später erhielten die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen, den abermals Sinz souverän verwandelte und somit zum 1:2 für die Gäste traf.

Die Partie wurde in der Schlussphase hektisch. Zunächst sah Langens Thomas Lerchbaumer in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf rettete Lustenau-Spielertrainer Dejan Stanojevic auf der Linie und verhinderte somit einen weiteren Treffer für die Gäste. Weitere Chancen folgten auf beiden Seiten, so traf Kemal Duran in der 89. Minute nur den Pfosten.

In der 90. Minute wurde auch der Lustenauer David Klien mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. In der Nachspielzeit hatte Langen die Möglichkeit, den Sack endgültig zuzumachen, doch die Latte rettete den Ligaprimus vor einem weiteren Gegentreffer. Schließlich endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem knappen 2:1-Sieg der Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1310 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.