Punkteteilung zwischen Bludenz II und Schwarzach/Wolfurt 1c

In der 5. Landesklasse Oberland hat Leader Beschling die erste Niederlage eingefahren – 1:5 im Heimspiel gegen den FC Lustenau 1c. Ein 1:1 gab es zwischen Bludenz II und der SPG Schwarzach/Wolfurt 1c.

Erneut Remis

Josef Hinteregger, Trainer SPG Schwarzach/Wolfurt 1c: „Auch an diesem Wochenende konnten wir uns nicht mehr als einen Punkt erarbeiten und müssen weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten.Wir konnten gut in die Partie starten und erzielten auch früh den Führungstreffer durch Elias Ludescher der sich stark durchsetzten konnte. Doch nach dem Treffer waren es die Gastgeber, die sich Großchancen erspielten, aber diese nicht nutzen konnten. In der ersten Halbzeit kamen wir nicht richtig in einen Spielfluss, da oft das Stellungsspiel und die Abstimmung nicht stimmte und unsere Stürmer bei einem Angriff oft auf sich alleine gestellt waren.

In der zweiten Halbzeit konnten wir besser einen Spielfluss aufbauen und hatten das Spiel dadurch besser unter Kontrolle, mussten aber durch einen Stellungsfehler in der Abwehr den Ausgleichstreffer hinnehmen. Dadurch wurden die Gastgeber wieder stärker und in den Schlussminuten ergab sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Am Ende ist die Punkteteilung vom Spielverlauf her gerecht, da die Gastgeber speziell in der ersten Halbzeit einige große Chancen nicht nutzen konnten und wir uns leider weiterhin durch individuelle Fehler um den ersten Erfolg brachten. Es gilt nach wie vor in den Trainings weiter an uns zu arbeiten und die eigenen Fehler zu minimieren.