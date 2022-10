SPG Hochmontafon überholt FC Nüziders 1b in der Tabelle

Details Montag, 17. Oktober 2022 07:23

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von SPG Hochmontafon. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen Nüziders 1b durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hochmontafon die Nase vorn. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b hatte das Hinspiel gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon mit 2:0 gewonnen.

Valentin Netzer brachte SPG Hochmontafon in der neunten Minute nach vorn. Samuel Felder versenkte die Kugel zum 2:0 für Hochmontafon (34.). Fabian Brandl brachte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (37.). Die Überlegenheit von SPG Hochmontafon spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Das 1:3 von FC Nüziders 1b bejubelte Jasmin Music (72.). Obwohl Hochmontafon nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Nüziders 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. SPG Hochmontafon erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing. Nun musste sich FC Nüziders 1b schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Nüziders 1b in diesem Ranking auf.

Mit diesem Sieg zog Hochmontafon an FC Nüziders 1b vorbei auf Platz sechs. Nüziders 1b fiel auf die siebte Tabellenposition.

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon tritt am Samstag, den 22.10.2022, um 15:00 Uhr, bei SC Austria Lustenau Juniors an. Einen Tag später (13:45 Uhr) empfängt Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b FC Lustenau 1c.

5. Landesklasse Oberland: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b, 3:1 (3:0)

72 Jasmin Music 3:1

37 Fabian Brandl 3:0

34 Samuel Felder 2:0

9 Valentin Netzer 1:0