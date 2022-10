SPG Hochmontafon verlangt Austria Lustenau Juniors alles ab

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 07:23

Im Spiel von SC Austria Lustenau Juniors gegen SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Austria Lustenau Juniors. Die Überraschung blieb aus, sodass SPG Hochmontafon eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

In der 20. Minute lenkte Elias Grabher den Ball zugunsten von Hochmontafon ins eigene Netz. Die passende Antwort hatte Marlon Schweighofer parat, als er in der 22. Minute zum Ausgleich traf. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Für das zweite Tor von Austria Lustenau Jrs. war Semih Gaye verantwortlich, der in der 52. Minute das 2:1 besorgte. Timo Dragositz ließ sich in der 78. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:1 für die Gastgeber. In der Nachspielzeit (92.) gelang Valentin Netzer der Anschlusstreffer für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon. Letzten Endes holte SC Austria Lustenau Juniors gegen den Gast drei Zähler.

Austria Lustenau Juniors hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt Austria Lustenau Jrs. den besten Angriff der 5. Landesklasse Oberland. SC Austria Lustenau Juniors ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet neun Siege und ein Unentschieden. Austria Lustenau Juniors scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Wann bekommt SPG Hochmontafon die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Austria Lustenau Jrs. gerät man immer weiter in die Bredouille. Hochmontafon verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

Das nächste Spiel von SC Austria Lustenau Juniors findet am 01.04.2023 bei FC Lustenau 1c statt, SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon empfängt am selben Tag Peter Dach FC Koblach 1b.

5. Landesklasse Oberland: SC Austria Lustenau Juniors – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 3:2 (1:1)

92 Valentin Netzer 3:2

78 Timo Dragositz 3:1

52 Semih Gaye 2:1

22 Marlon Schweighofer 1:1

20 Eigentor durch Elias Grabher 0:1