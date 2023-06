FC Nüziders II dreht das Spiel gegen Schwarzach/Wolfurt 1c

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:14

FC Nüziders 1b beendete die Saison mit einem 2:1-Erfolg gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Nüziders 1b ein 3:2-Sieger feststand.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Elias Ludescher sein Team in der 31. Minute. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b den Ausgleich (37.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. FC Nüziders 1b stellte mit dem 2:1 in der 54. Minute die Weichen auf Sieg. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann das Heimteam gegen Schwarzach/Wolfurt 1c.

Mit 54 Gegentreffern stellte Nüziders 1b die schlechteste Defensive der Liga. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird FC Nüziders 1b alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach allen 16 Spielen findet sich SPG Schwarzach/Wolfurt 1c in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 5. Landesklasse Oberland vorbereiten. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 21 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die letzten Auftritte von Schwarzach/Wolfurt 1c waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Meistens verließ SPG Schwarzach/Wolfurt 1c den Platz als Verlierer, insgesamt neunmal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur ein Sieg und sechs Unentschieden.

5. Landesklasse Oberland: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 2:1 (1:1)

54 Elia Dobler 2:1

37 Elia Dobler 1:1

31 Elias Ludescher 0:1

