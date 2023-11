SK Brederis 1b liest FC Rotenberg 1c die Leviten

Details Sonntag, 05. November 2023 01:53

SK Brederis 1b erteilte FC Rotenberg 1c eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b.

SK Brederis 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SPG FC Rotenberg 1c einen klaren Erfolg.

Für den Führungstreffer von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b zeichnete Murat Masovic verantwortlich (18.). Yusuf Semercio versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (22.). Durch ein Eigentor von FC Rotenberg 1c verbesserte SK Brederis 1b den Spielstand auf 3:0 für sich (28.). Bis zur Pause hielt die Defensive von SPG FC Rotenberg 1c dicht, sodass sich der Vorsprung von METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b nicht weiter vergrößerte. FC Rotenberg 1c wurde deutlich abgehängt, als METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b auf 4:0 erhöhte (54.). In der 56. Minute legte Tamer Uyar zum 5:0 zugunsten von SK Brederis 1b nach. Masovic besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b (88.). Schlussendlich setzte sich SK Brederis 1b mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Den Kampf um die Klasse geht SPG FC Rotenberg 1c in der Rückrunde von der elften Position an. Im Sturm des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. FC Rotenberg 1c kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist SPG FC Rotenberg 1c weiter in Bedrängnis geraten. Gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b war am Ende kein Kraut gewachsen.

Im letzten Hinrundenspiel errang SK Brederis 1b drei Zähler und weist als Tabellenneunter nun insgesamt 15 Punkte auf. METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. SK Brederis 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Rotenberg 1c dann im nächsten Spiel SW Bregenz Juniors (1b), während METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b am gleichen Tag bei SC Dornbirn 1977 antritt.

5. Landesklasse: SPG FC Rotenberg 1c – METZLER Werkzeuge SK Brederis 1b, 0:6 (0:3)

88 Murat Masovic 0:6

56 Tamer Uyar 0:5

54 Aleksandar Lepir 0:4

28 Eigentor durch Johannes Oesterle 0:3

22 Yusuf Semercio 0:2

18 Murat Masovic 0:1

