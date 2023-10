Coach von Wolfurt/Kennelbach 1c: "Unnötige Niederlage gegen Viktoria Bregenz II"

Details Dienstag, 31. Oktober 2023 01:19

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Viktoria Bregenz 1b. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen SPG Wolfurt / Kennelbach 1c durch.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Unnötige Niederlage im letzten Hinrundenspiel! Am Samstag traten wir in Kennelbach gegen das 1b von Viktoria Bregenz an. Die Gäste legten direkt los und nutzen unseren schwachen Start zu einigen Torchancen. Nach rund zehn Minuten fanden wir auch langsam ins Spiel und konnten die Bodenseestäder besser von unserem Tor fernhalten. Unsere Offensivbemühungen versandten meistens am gegnerischen 16er, daher konnten wir keine direkte Torgefahr entwickeln. Nach einem langen Ball in Minute 28 sah unsere Defensive nicht besonders gut aus und dass nutzen die Gäste eiskalt aus - 0:1. Keine 2 Minuten später das 0:2, welches ebenfalls verteidigbar gewesen wäre, auch wenn hier Abseitsverdacht bestand. Noch kurz vor der Pause das 0:3 nach einem sinnlosen Ballverlust kurz vor unserem 16er.



In der zweiten Hälfte konnten wir uns besser wehren, vermutlich auch darum, weil die Viktorianer einen Gang zurückgeschalten haben. In der 70. Minute konnten wir uns für unseren Aufwand belohnen und verkürzten auf 1:3. Nachdem es auf beiden Seiten nur noch Halbchancen gab, blieb es zum Schluss bei diesem Spielstand.



Das Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Hinrunde, wir brauchten erst etwas, um ins Spiel zu kommen, anschließend konnten wir durchaus mithalten, brachten uns aber durch Eigenfehler in eine schlechte Lage. Nun gilt es in den kommenden Wochen in der Saisonnachbereitung ein gutes Fundament für das neue Jahr zu legen.“

Trotz der Niederlage belegt Wolfurt / Kennelbach 1c weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt SPG Wolfurt / Kennelbach 1c nicht zur Entfaltung, sodass nur zwölf erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Wolfurt / Kennelbach 1c verbuchte insgesamt einen Sieg, sieben Remis und vier Niederlagen. Nur einmal ging SPG Wolfurt / Kennelbach 1c in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bei Viktoria Bregenz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Mit dem souveränen Sieg gegen Wolfurt / Kennelbach 1c festigte FC Viktoria Bregenz 1b die zweite Tabellenposition. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Viktoria Bregenz 1b. Viktoria Bregenz 1b scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SPG Wolfurt / Kennelbach 1c tritt am Samstag, den 04.11.2023, um 00:00 Uhr, bei SK Bürs 1b an. Einen Tag später (13:30 Uhr) empfängt FC Viktoria Bregenz 1b SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon.

5. Landesklasse: SPG Wolfurt / Kennelbach 1c – FC Viktoria Bregenz 1b, 1:3 (0:3)

70 Mehran Sharif Sirat 1:3

42 Cihan Yilmaz 0:3

30 Adnan Coralic 0:2

28 Cihan Yilmaz 0:1

