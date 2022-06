Buch 1c sichert sich mit Kantersieg gegen Rotenberg II den Titel

Details Montag, 06. Juni 2022 21:46

Rotenberg 1c konnte Buch 1c nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Die Überraschung blieb aus: Gegen SPG Buch 1c kassierte FC Rotenberg 1c eine deutliche Niederlage. Buch 1c hatte Rotenberg 1c im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt. Am Ende der Partie steht der Meistertitel für Buch und der Ausfteig in die 4. Landesklasse.

SPG Buch 1c erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gabriel Gstettner traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Julian Dorner schoss für FC Rotenberg 1c in der 34. Minute das erste Tor. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Gebhard Gmeiner das 2:1 zugunsten von Buch 1c (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Elias Eberle den Vorsprung des Gasts auf 3:1 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Lukas Hopfner, als er das 4:1 für SPG Buch 1c besorgte (71.). Gstettner schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:1 für den Tabellenführer in die Höhe. Am Schluss gewann Buch 1c gegen Rotenberg 1c.

Simon Dür, Trainer SPG SV Buch 1c: „Unsere Mannschaft SPG SV Buch hat sich am Samstag mit einem fulminanten 5:1-Sieg gegen Rotenberg den Meistertitel in der 5. Landesklasse Unterland gesichert!“

Beste Spieler SPG SV Buch 1c: Immanuel Barta (LM), Gabriel Gstettner (ST), Gebhard Gmeiner (DM).

Kurz vor Saisonende steht FC Rotenberg 1c mit zwölf Punkten auf Platz zehn. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 5. Landesklasse Unterland markierte weniger Treffer als Rotenberg 1c. Nun musste sich FC Rotenberg 1c schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SPG Buch 1c 48 Zähler zu Buche. Mit nur 19 Gegentoren stellt Buch 1c die sicherste Abwehr der Liga. Sicher ein großer Pluspunkt auf dem Weg zum nunmehr fixierten Titel. SPG Buch 1c wandert mit nun 48 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Rotenberg 1c gegenwärtig trist aussieht.

Während FC Rotenberg 1c am nächsten Samstag (00:00 Uhr) bei SC Hohenweiler 1b gastiert, duelliert sich Buch 1c zeitgleich mit Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1c.

5. Landesklasse Unterland: FC Rotenberg 1c – SPG Buch 1c, 1:5 (1:3)

76 Gabriel Gstettner 1:5

71 Lukas Hopfner 1:4

44 Elias Eberle 1:3

41 Gebhard Gmeiner 1:2

34 Julian Dorner 1:1

3 Gabriel Gstettner 0:1