Moosbrugger trifft in Nachspielzeit – Remis für FC Au 1b

Details Montag, 31. Oktober 2022 07:06

Im Spiel von Ruech Recycling RW Langen 1b gegen FC Au 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. FC Au 1b erwies sich gegen RW Langen 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Ruech Recycling RW Langen 1b geriet in der 23. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für FC Au 1b ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Bernhard Elbs traf zum 1:1 zugunsten von RW Langen 1b (51.). Marco Muxel schoss für FC Au 1b in der 67. Minute das zweite Tor. Das 2:2 von Ruech Recycling RW Langen 1b bejubelte Michael Sochor , BA (74.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Elbs einen Treffer für das Heimteam im Ärmel hatte (88.). Thomas Moosbrugger sicherte FC Au 1b das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Moosbrugger den 3:3-Endstand her (92.). Letztlich gingen RW Langen 1b und FC Au 1b mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ruech Recycling RW Langen 1b geht mit nun zehn Zählern auf Platz sechs in die Winterpause. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat RW Langen 1b derzeit auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat Ruech Recycling RW Langen 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

FC Au 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen RW Langen 1b – FC Au 1b bleibt weiter unten drin. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Au 1b ist deutlich zu hoch. 23 Gegentreffer – kein Team der 5. Landesklasse Unterland fing sich bislang mehr Tore ein. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der letzte Dreier liegt für FC Au 1b bereits drei Spiele zurück.

In 22 Wochen, am 01.04.2023, muss Ruech Recycling RW Langen 1b bei FC Viktoria 62 Bregenz 1b ran, am gleichen Tag wird FC Au 1b von Reini´s Hausgemachtes FC Kennelbach 1b in Empfang genommen.

5. Landesklasse Unterland: Ruech Recycling RW Langen 1b – FC Au 1b, 3:3 (0:1)

92 Thomas Moosbrugger 3:3

88 Bernhard Elbs 3:2

74 Michael Sochor 2:2

67 Marco Muxel 1:2

51 Bernhard Elbs 1:1

23 Silvan Tuertscher 0:1