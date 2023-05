FC Au II siegt gegen Schwarzenberg II und klettert nach oben

Details Sonntag, 21. Mai 2023 02:00

FC Au 1b errang am Samstag einen 2:1-Sieg über MEVO FC Schwarzenberg 1b. FC Au 1b hat mit dem Sieg über FC Schwarzenberg 1b einen Coup gelandet. Schwarzenberg 1b hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Der Gast ging in Minute 23 in Front. In der 38. Minute erzielte Paul Berchtold das 1:1 für FC Au 1b. Auf ungewöhnlichem Posten zeigte sich heute Jakob Gasser. Der Torhüter erzielte den spielentscheidenden Treffer in der 42. Minute. Obwohl FC Au 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es MEVO FC Schwarzenberg 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

FC Au 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber klettern nach diesem Spiel auf den siebten Tabellenplatz. FC Au 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Mit 31 gesammelten Zählern hat FC Schwarzenberg 1b den vierten Platz im Klassement inne. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Schwarzenberg 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am Samstag empfängt FC Au 1b SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b. MEVO FC Schwarzenberg 1b hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 03.06.2023 gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 2:1 (2:1)

42 Jakob Gasser 2:1

38 Paul Berchtold 1:1

23 Julius Voegel 0:1

