FC Au II siegt gegen Riefensberg/Krumbach/Doren II zweistellig

Einen berauschenden 12:0-Sieg fuhr FC Au 1b gegen Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ein. Auf dem Papier ging FC Au 1b als Favorit ins Spiel gegen SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Riefensberg/Krumbach/Doren 1b den Heimvorteil in einen 3:1-Sieg umgemünzt hatte.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Au 1b zur frühen Führung (3.). Bereits in der zwölften Minute erhöhte Manuel Lipburger den Vorsprung des Heimteams. FC Au 1b baute die Führung aus, indem Paul Berchtold zwei Treffer nachlegte (18./25.). Das 5:0 für FC Au 1b stellte Lipburger sicher. In der 28. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Jakob Strolz gelang ein Doppelpack (30./43.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Kurz vor der Pause traf FC Au 1b (45.). SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b gelang in der ersten Halbzeit gar nichts, sodass man zur Pause weit hinter FC Au 1b zurück lag. Strolz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 9:0 für FC Au 1b (52.). Der zehnte Streich von FC Au 1b war Jakob Gasser vorbehalten (68.). Mit dem Schlusspfiff hatte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b das Martyrium überstanden und war mit 0:12 geschlagen.

Die drei Punkte brachten für FC Au 1b keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. FC Au 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 39 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Au 1b. FC Au 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b ist FC Au 1b weiter im Aufwind.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Riefensberg/Krumbach/Doren 1b immens. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Schlusslichts ist deutlich zu hoch. 59 Gegentreffer – kein Team der 5. Landesklasse Unterland fing sich bislang mehr Tore ein. Die Situation bei Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bleibt angespannt. Gegen FC Au 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nach der klaren Niederlage gegen FC Au 1b ist SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b weiter das defensivschwächste Team der 5. Landesklasse Unterland.

Während FC Au 1b am nächsten Samstag (14:30 Uhr) bei FC Viktoria 62 Bregenz 1b gastiert, duelliert sich Riefensberg/Krumbach/Doren 1b am gleichen Tag mit SPG Egg/Andelsbuch 1c.

5. Landesklasse Unterland: FC Au 1b – SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b, 12:0 (8:0)

89 Markus Boehler 12:0

85 Silvan Tuertscher 11:0

68 Jakob Gasser 10:0

52 Jakob Strolz 9:0

45 Silvan Tuertscher 8:0

43 Jakob Strolz 7:0

30 Jakob Strolz 6:0

28 Manuel Lipburger 5:0

25 Paul Berchtold 4:0

18 Paul Berchtold 3:0

12 Manuel Lipburger 2:0

3 Silvan Tuertscher 1:0

