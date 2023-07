FC Lustenau und Röthis rüsten auf!

Details Sonntag, 02. Juli 2023 00:42

Am zweiten Augustwochenende startet die Eliteliga in die Saiosn 2023/24. Der FC Lustenau empfängt Nenzing und hat sich bereits mit insgesamt fünf neuen Spielern verstärkt. Für den SC Röfix Röthis geht es bereits am letzten Juliwochenende eine Etage höher in der Regionalliga West los. Auswärts geht es gegen die starke Elf von Bischofshofen. Röthis hat zwei Neuzugänge zu vermelden.

FC Lustenau meldet Neuzugänge!

„Nach Batuhan Karakas und Hüseyin Zengin dürfen wir die folgenden drei weiteren Neuzugänge für unsere Kampfmannschaft bekanntgeben:

Der siebzehnjährige Benjamin Thurnher wechselt von der Akademie Vorarlberg zurück zu seinem Stammverein. Sportdirektor Philipp Eisele über den Neuzugang: „Mit seinem fußballerischen Talent und seiner Physis ist er eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft.“

Adrian Mendes wechselt nach einem halben Jahr im Ausland zum ältesten Fußballklub Vorarlbergs. Sportdirektor Philipp Eisele dazu: ,,Es freut uns sehr, dass wir mit Adrian einen weiteren jungen Lustenauer für uns gewinnen konnten.“ Serhan Arslan wechselt von seinem Stammverein SW Bregenz für mindest ein Jahr auf Leihbasis zum FC07. ,,Durch die Verletzung von Alin Mutu waren wir gezwungen, uns für die Eliteliga auf der Position des Innenverteidigers zu verstärken“, so Philipp Eisele abschließend.

Willkommen z' Luschnou, Manno! Willkommen im Holz!“ (Quelle: FC Lustenau facebook)

Zwei Neuzügange in Röthis

"Heute können wir offiziell zwei Neuzugänge präsentieren.Florian Domig wechselt vom FC Sulz zum SC Röthis. Als talentierter junger Spieler wird er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zeit mit Flo beim SC Röthis! Zusätzlich haben wir einen vielversprechenden jungen Torhüter namens Luca Fleisch für unser Team in Röthis gewonnen. Er bringt viel Potenzial mit und wird sicherlich eine Bereicherung für unsere Torwartabteilung sein. Wir freuen uns, Luca in unserem Team zu haben und sind gespannt auf die kommenden Spiele, in denen er im Tor stehen wird. Willkommen in Röthis! (Quelle: SC Röfix Röthis)

