Admira Dornbirn meldet drei Neuzugänge!

Vierzehn Mannschaften werden 2023/24 für eine abwechslungsreiche Meisterschaft in der Eliteliga sorgen. Alberschwende, Lochau, Hörbranz, Nenzing, Hard, Höchst, FC Lustenau, Austria Lustenau Amateure und Andelsbuch sind die Aufsteiger aus der Vorarlbergliga. Egg, Rotenberg, Göfis, Admira Dornbirn und Lauterach spielen wieder in der Eliteliga. Damit spielen in der Eliteliga überwiegend Mannschaften aus der Vorarlbergliga 2022/23. Der SC Admira Dornbirn meldet drei Verstärkungen und wird in der ersten Runde am zweiten Augustwochenende in Andelsbuch antreten.

Drei neue Kicker der Admira Dornbirn im Portrait

„Wir freuen uns sehr, Felix Moosmann als ersten Neuzugang zu präsentieren“

Name: Felix Moosmann

Alter: 22

Position: Mitte zentral

Vorbild: Karl Dall

Motto: plata o plomo

Ziele bei der Admira: Gesundheit, Meister, Cupsieger

Willkommen zurück Moses!

Außerdem freuen wir uns auch über Neuzugang Nummer zwei – Nino Palinic

Name: Nino Palinic

Alter: 24

Position: Mittelfeld

Vorbild: Jeremy Thurnher

Motto: von nix kommt nix

Ziel: ein Teil der zusammengeschweißten Truppe werden und viel Spaß haben

Weshalb hast du dich für den SC Admira Dornbirn entscheiden?

„Die Admira ist ein sehr familiärer Verein, wir haben eine starke und vor allem junge Dornbirner Truppe beisammen, der Mohren-Pilz ist auch überragend und da viele meiner besten Freunde hier spielen, war es eine leichte Entscheidung für mich!“

Welcome back Nino!

Neuzugang Nummer drei ist David Tschaler, er kommt vom SCR Altach ins Forach.Name: David Tschaler

Alter: 17

Position: Torwart

Vorbild: Oliver Kahn

Motto: Alles oder nichts

Ziel: Gesund bleiben, Erfolg mit der Mannschaft haben und viel Spaß habenWeshalb hast du dich für den SC Admira Dornbirn entschieden?

„Mit der Admira verbinde ich einen tollen familiären Verein. Die erste Mannschaft bzw. meine neue Mannschaft sticht durch junge und menschlich engagierte Spieler heraus, was lust auf die neue Saison macht!“

Herzlich willkommen im Team David!

