Brasilianische Verstärkungen für den FC Lustenau – Testspiele der Eliteliga am dritten Juliwochenende 2023

Details Freitag, 14. Juli 2023 00:20

In einem Monat startet die Eliteliga in die Saison 2023/24 und am dritten Juliwochenende testen fast alle Mannschaften – es wird langsam wieder ernst. Verstärkungen meldet der FC Lustenau – zwei Spieler kommen aus der Slowakei zum FC! Am Wochenende testet der FC Lustenau gegen den SC Imst aus der Tirol – eine Mannschaft der Regionalliga West.

Zwei neue Spieler für den FC Lustenau!

„Der FC07 verstärkt sich für die Eliteliga und darf mit Oliveira Almeida Yure und Marcelo de Souza zwei weitere Neuzugänge bekannt geben. Sowohl Marcelo, ein 20-jähriger Flügelspieler, als auch Yure, ein 21-jähriger Spielmacher, standen zuletzt in der Slowakei unter Vertrag. Die beiden Brasilianer freuen sich auf eine erfolgreiche Zeit in Lustenau: „Das neue Umfeld gefällt uns sehr gut, beim FC Lustenau wurden wir sehr warmherzig empfangen.” Wir wünschen Marcelo und Yure einen guten Start beim FC07 und fiebern dem Meisterschaftsbeginn bereits entgegen. Ein großes Dankeschön gilt dem Spielerberater “Davi” für die gute Zusammenarbeit!“ (Quelle: FC Lustenau facebook)

Testspielübersicht Eliteliga drittes Juliwochenende

Am 14.7.23 geht die Testspielserie der Eliteliga weiter. Um 17:30 Uhr empfängt Krumbach den FC Rotenberg und eine halbe Stunde später ist Hard in Gaissau zu Gast. Um 18:30 Uhr fordert Kennelbach die Austria Lustenau Amateure. Drei weitere Spiele werden ebenfalls um 19 Uhr angekickt. Frastanz empfängt Lochau, Schwarzenberg das Team von Hörbranz und Andelsbuch ist in Götzis zu Gast. Am Samstag, dem 15.7.23, geht es um 16 Uhr in Egg weiter – Rotenberg II ist der Gegner. Ebenfalls um 16 Uhr trifft der FC Lustenau auf den SC Imst aus der Regionalliga West. Um 17 Uhr empfängt Lauterach das Team aus Bezau und um 17:15 Uhr spielt Alberschwende in Sulzberg. Um 18 Uhr schließlich trifft der FC Rotenberg auf die Altach Juniors. Am Sonntag, dem 16.7. noch ein weiteres Spiel – um 16 Uhr empfängt Wolfurt den FC Nenzing.

