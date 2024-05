Torflut in Lustenau! FC Egg feiert in letzter Minute 5:4-Sieg

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 11:53

In einem aufregenden und ungemein torreichen Spiel der 24. Runde der Eliteliga Vorarlberg trafen der FC Lustenau 1907 und der FC Brauerei Egg aufeinander. Die Kicker aus Egg nahmen am Feiertag Revanche für die 1:2-Heimpleite im Hinspiel und fuhren im Stadion an der Holzstraße in letzter Minute einen 5:4-Sieg ein.

Offenes Match

Von Beginn an zeigten beide Teams eine offensive Spielweise. Bereits in der 11. Spielminute gelang dem FCL der erste Treffer des Tages. Nach einer Ecke konnte Benjamin Thurnherr die Gastgeber in Führung bringen. Der frühe Treffer beflügelte die Lustenauer, die in der Anfangsphase das Spiel dominierten.

Doch Egg ließ sich davon nicht beeindrucken und kam in der 19. Minute zum Ausgleich. Nach einer Ecke war es Marius Schedler, der den Ball direkt verwandelte und den 1:1erzielte. Beide Teams taten sich mit dem tiefen Boden schwer, aber es entwickelte sich dennoch ein spannendes Spiel.

Munteres Hin und Her

Die zweite Halbzeit begann ebenso furios wie die erste. In der 47. Minute konnte Tobias Frick nach einem starken Angriff über die rechte Seite die Heimischen wieder in Führung bringen. Nur wenige Minute später verwandelte Batuhan Karakas einen Foulelfmeter und stellte auf 3:1.

Doch der FC Egg zeigte erneut große Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 56. Minute war es Melchior Sutterlüty, der den Anschluss zum 3:2 herstellte. Nur wenig später traf Alexander Petkovic per Kopfball nach einem Freistoß und glich zum 3:3 aus.

Das Spiel blieb auch in der Schlussphase hochspannend. In der 84. Minute war es erneut Petkovic, der nach einer Ecke das 3:4 für die Gäste erzielte. Die Lustenauer gaben sich jedoch nicht geschlagen und kamen in der 90. Minute durch Tobias Bischof zum viel umjubelten 4:4-Ausgleich.

Entscheidung in der Overtime

Als sich alle bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatten, schlugen die Gäste noch einmal zu. In der Nachspielzeit war es Marius Metzler, der den entscheidenden Treffer zum 4:5 erzielte. Damit sicherte Metzler seinem Team in einem packenden Match drei Punkte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.