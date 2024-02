Clemens Martin, FC Schlins: „Wir sind der Titelfavorit!“

Details Samstag, 24. Februar 2024 01:44

Mutige Aussage vom Kapitän des ERNE FC Schlins puncto Meisterschaft der Landesliga 2023/24. Schlins liegt auf Tabellenplatz drei sieben Punkte hinter Hatlerdorf und vier Punkte hinter Sulz. Das Selbstvertrauen ist also groß, wenn es am letzten Märzwochenende in Nüziders losgeht. Was Clemens Martin aktuell an der Fußballszene nicht gefällt, sind Investorendeals, Geldgier und Mannschaftsuntreue der Spieler.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Clemens Martin: „Mein verstorbener Opa Eugen.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Clemens Martin: „Definitiv nicht Karrierestationen, also Ausbildung.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Clemens Martin: „Zeljko Milosevic und Elmar Bösch.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Clemens Martin: „Einen sehr hohen - Ausgleich zum Alltag.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Clemens Martin: „Doppelaufstieg der KM1 und KM2 des ERNE FC Schlins und das Debüt in der Kampfmannschaft mit sechzehn Jahren im Derby gegen Nenzing.“

Bisheriges Karrieretief?

Clemens Martin: „Abstieg mit dem ERNE FC Schlins.“

Warum spielst du gerade im Team des FC Schlins?

Clemens Martin: „Kindheits- und Heimverein.“

Foto: ERNE FC Schlins

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Clemens Martin: „Kollegiales Team, gesamtes Vereinsumfeld und vor allem der Zusammenhalt.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Clemens Martin: „Freue mich auf spannende Spiele vor der besten Heimkulisse in Schlins.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Clemens Martin: „Erstmaliger Aufstieg in die Vorarlbergliga in der Vereinsgeschichte.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Clemens Martin: „Aufgrund der Ligaumstrukturierung ist die Qualität mitgerückt - umso mehr Grund für den Aufstieg.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Clemens Martin: „ERNE FC Schlins.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Clemens Martin: „FC Barcelona.“

Deine Meinung zum VAR?

Clemens Martin: „Grundsätzlich gute Sache - Entscheidungen dauern jedoch zu lange.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Clemens Martin: „Sportlich ja, finanziell nein.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Clemens Martin: „Investorendeals, Geldgier, Mannschaftsuntreue der Spieler.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Clemens Martin: „Martin Luther King.“

Dein Vorbild im Fußball?

Clemens Martin: „Ronald Araujo.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Clemens Martin: „Schauspieler: Will Smith und der Film „Interstellar“.“

Deine Lieblingsmusik?

Clemens Martin: „HipHop/Rap.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Clemens Martin: „Beachvolleyball und Mountainbike.“