Meiningen tut sich in Altenstadt sehr schwer!

Details Donnerstag, 20. August 2020 11:50

Auftakt zur Landesliga mit einem durchaus interessanten Duell zwischen dem Ender Klima TSV Altenstadt und dem SK Meiningen. Altenstadt war dem Dreier wohl etwas näher, aber am Ende entführt Meiningen doch noch einen Punkt mit einem 1:1. Am kommenden Wochenende folgt Runde zwei. Altenstadt ist bereits am Freitag, dem 21.8.20 um 19:30 Uhr bei den FC Dornbirn Juniors zu Gast und Meiningen empfängt am Samstag um 17 Uhr den FC Koblach.

Marcel Ladinek Treffer für Altenstadt in Messie-Manier

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Spiel gestern in Altenstadt hat alles in sich gehabt. TSV Altenstadt bestimmte das Spiel über siebzig Minuten . Meine Mannschaft hat über etwa zwanzig Minuten gut gespielt, der Rest war ein richtiger Kampf mit sich selber, mit Wetter und Gegner, die an diesem Tag ein sehr gutes Niveau - spielerisch gesehen - erreicht haben. Am Ende ein glücklicher Punkt für meine Mannschaft. Das erste Tor fiel durch ein sehr schlechtes Abwehrverhalten von meiner Mannschaft, der gegnerische Stürmer Marcel Ladinek hat das Tor gemacht - in Messi-Manier. Das 1:1 fiel durch einen Elfmeter. Eine sehr gute Aktion von meiner Mannschaft über mehrere Stationen, am Ende Elfmeter souverän verwandelt von Adrian Hagen .

Patrick Fleisch, Co-Trainer SK Meiningen: „Meiningen kam leider nicht richtig in Fahrt und konnte außer bei Standards kaum Torchancen kreieren, das 1:1 ist glücklich für den SKM, aber nicht ganz unverdient. Es war ein Start für beide Mannschaften, auf dem man durchaus aufbauen kann. Spieleröffnung sowie Offensivspiel noch optimieren und dann werden beide noch einige punkte einfahren im Laufe der Saison!“

Bester Spieler TSV Altenstadt: Marcel Ladinek (ST)

Beste Spieler SK Meiningen: Dejan Zivanovic (Tor), Nico Bechter (MF)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten