Renato Burtscher tütet für Großwalsertal den Sieg in Riefensberg ein

Details Sonntag, 21. Mai 2023 02:01

FC Riefensberg und SPG Großwalsertal lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Großwalsertal, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte Riefensberg den Gast in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Für den Führungstreffer von Fliesen Jams FC Riefensberg zeichnete Patrick Bilgeri verantwortlich (17.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Niklas Fink die Führung der Gastgeber aus. Mit der Führung für FC Riefensberg ging es in die Kabine. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal traf etwas später zum 1:2 (57.). Die komfortable Halbzeitführung von Riefensberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn SPG Großwalsertal schoss den Ausgleich in der 61. Spielminute. Fliesen Jams FC Riefensberg kam nicht mehr ins Spiel zurück, Renato Burtscher brachte Großwalsertal sogar in Führung (84.). FC Riefensberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Kurz vor Saisonende besetzt Riefensberg mit 38 Punkten den fünften Tabellenplatz. Fliesen Jams FC Riefensberg verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Durch den Erfolg verbesserte sich SPG Großwalsertal im Klassement auf Platz drei. 57 Tore – mehr Treffer als Großwalsertal erzielte kein anderes Team der Landesliga.

Mit insgesamt 45 Zählern befindet sich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal voll in der Spur. Die Formkurve von FC Riefensberg dagegen zeigt nach unten.

Am Samstag muss Riefensberg bei SV Gaissau ran, zeitgleich wird SPG Großwalsertal von SPG Metzler Werkzeuge Brederis/Meiningen Juniors (1b) in Empfang genommen.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, 2:3 (2:0)

84 Renato Burtscher 2:3

61 Jordan Tuertscher 2:2

57 Jordan Tuertscher 2:1

44 Niklas Fink 2:0

17 Patrick Bilgeri 1:0

