Kennelbach verteidigt mit Sieg gegen Hatlerdorf die weiße Weste!

Details Dienstag, 22. August 2023 01:13

In der Landesliga hat nach der zweiten Runde 2023/24 Altenstadt die Tabellenführung übernommen. Neben Altenstadt kann auch der Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach optimal in die neue Saison starten. Der zweite Sieg im zweiten Spiel mit einem knappen 1:0 gegen den SC Elektro Graf Hatlerdorf.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Hatlerdorf: „Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit zwei bis drei gute Aktion in Tore umzuwandeln und haben dann aus dem nichts ein Gegentor bekommen. Der entscheidende Gegentreffer von Kennelbach in der 73. Minute durch Lukas Gorbach. Das Spiel war alles in allem sehr fair und die Schirileistung war gut. Fußballerisch war es schwierig, auf dem Platz zu spielen, da er sehr holprig und uneben war. Aber ansonsten möchte ich Kennelbach gratulieren und weiß schon ganz genau, woran wir arbeiten müssen!“

